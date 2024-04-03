Астраханский НПЗ остановил выпуск нефтепродуктов из-за аварии - Reuters

Установка первичной переработки конденсата была временно остановлена 30 марта для ремонта технологического трубопровода на Астраханском НПЗ. А 1 апреля пресс-служба завода сообщила, что ремонтные работы были завершены.

Один из представителей компании отметил, что производство светлых нефтепродуктов будет возобновлено.

Также сообщается, что российский Астраханский НПЗ остановил переработку сырья, выпуск товарного автобензина и дизельного горючего, 31 марта из-за внезапного технического обслуживания.

"Даже если мощность завода не критически важна для России, его прекращение, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок из-за атак со стороны украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

Кроме того, два трейдера подтвердили, что получили информацию от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи о том, что продажа дизельного топлива и бензина с завода была приостановлена из-за непредвиденного прекращения производства нефтепродуктов.

В 2023 году завод произвел 703 тысячи тонн бензина, что составляет 1,6% от общероссийского объема, а также 492 000 тонн дизельного топлива (0,6%) и 299 000 тонн мазута (0,7%).