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Астраханский НПЗ остановил выпуск нефтепродуктов из-за аварии - Reuters

Фото: астраханский НПЗ остановил выпуск нефтепродуктов из-за аварии (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Астраханский газоперерабатывающий завод аварийно прекратил производство нефтепродуктов после ремонта накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Установка первичной переработки конденсата была временно остановлена 30 марта для ремонта технологического трубопровода на Астраханском НПЗ. А 1 апреля пресс-служба завода сообщила, что ремонтные работы были завершены.

Один из представителей компании отметил, что производство светлых нефтепродуктов будет возобновлено.

Также сообщается, что российский Астраханский НПЗ остановил переработку сырья, выпуск товарного автобензина и дизельного горючего, 31 марта из-за внезапного технического обслуживания.

"Даже если мощность завода не критически важна для России, его прекращение, возможно, вызовет беспокойство в Москве относительно широкомасштабных перерывов в работе нефтеперерабатывающих установок из-за атак со стороны украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

Кроме того, два трейдера подтвердили, что получили информацию от Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи о том, что продажа дизельного топлива и бензина с завода была приостановлена из-за непредвиденного прекращения производства нефтепродуктов.

В 2023 году завод произвел 703 тысячи тонн бензина, что составляет 1,6% от общероссийского объема, а также 492 000 тонн дизельного топлива (0,6%) и 299 000 тонн мазута (0,7%).

Напомним, Украина ударила по НПЗ в Татарстане . Как отметил источник, это были совместные действия украинских сил безопасности и обороны.

Кроме того, Украина применяет дроны из ИИ для атак на энергетическую отрасль России . Так, атаки НПЗ России становятся более возможными благодаря использованию беспилотников с большей дальностью и оборудованию некоторых из них искусственным интеллектом (ИИ).

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