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Астана - Динамо: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    29.11.2018 - 14:58
Астана - Динамо: прогноз букмекеров
Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом хозяев поля

Киевское "Динамо" в гостях встретится с казахстанской "Астаной" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:50, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, небольшое преимущество на стороне соперника киевлян.

29 ноября 17:50
Астана, "Астана Арена"

 

Компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 3,75, а на команду из Казахстана - 2,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 2,5.

Букмекеры William Hill на триумф "Динамо" принимают с коэффициентом 3,3, а на победу "Астаны" - 2,7. Ничья - 2,45.

Bwin дает следующие коэффициенты на исход матча: победа подопечных Хацкевича - 3,50, триумф их соперника - 2,65, ничья - 2,45.

Напомним, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" не сумело победить "Астану" - 2:2.

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