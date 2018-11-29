Астана - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом господарів поля

Київське "Динамо" у гостях зустрінеться з казахстанською "Астаною" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:50, а дивитися гру можна на телеканале "Футбол 2". На думку букмекерів, невелика перевага на боці суперника киян.

29 листопада 17:50

Астана, "Астана Арена"

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу "біло-синіх" з коефіцієнтом 3,75, а на команду з Казахстану - 2,5. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 2,5.

Букмекери William Hill на тріумф "Динамо" приймають з коефіцієнтом 3,3, а на перемогу "Астани" - 2,7. Нічия - 2,45.

Bwin дає такі коефіцієнти на результат матчу: перемога підопічних Хацкевича - 3,50, тріумф їх суперника - 2,65, нічия - 2,45.

Нагадаємо, в матчі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" не зуміло перемогти "Астану" - 2:2.