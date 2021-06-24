Ассоциированное трио сделало заявление: мы рассчитываем на сотрудничество с ЕС

Формат Ассоциированного трио (Украина, Грузия и Молдова) усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны. Страны заявили, что достигли ощутимого прогресса в реформировании государственного управления и твердо привержены взятым на себя обязательствам.

Об этом гововорится в совместном заявлении стран, опубликованном на Euractiv .

Укрепление демократий и верховенства права, борьба с коррупцией и совершенствование судебной системы остаются приоритетами, говорится в заявлении министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Грузии Давида Залкалиани и Молдовы Аурелиу Чоко.

В то же время, как отмечается в статье, страны продолжают противостоять вызовам. В частности, из-за незаконной оккупации территорий Грузии и Украины и конфликта в Приднестровском регионе Молдовы, что серьезно угрожает суверенитету и подрывает территориальную целостность государств.

Страны подтверждают обязательства продвигаться вперед во внедрении соглашений об ассоциации с ЕС и предоставляют новый толчок стратегическому развитию "Восточного партнерства".

"Ассоциированное трио объединяет не только большая цель членства в ЕС. Мы также будем совместно работать над расширением повестки дня диалогов между ЕК и партнерами", - говорится в заявлении.

Среди новых тематических направлений:

транспорт,

энергетика,

цифровая трансформация,

зеленая экономика,

образование,

юстиция,

стратегические коммуникации,

здравоохранение,

культура.

Важной составляющей совместной деятельности Трио будет усиление сотрудничества с ЕС в сферах безопасности и обороны, в частности по противодействию гибридным угрозам, усилению киберстойкости, говорится в заявлении.

ЕС может изменить ситуацию в регионе к лучшему, и три страны готовы активно взаимодействовать с ЕС на политическом, экспертном и уровне гражданского общества, заявили главы МИД.