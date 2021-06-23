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Ассоциированное трио совершит первый совместный визит в Брюссель

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Брюссель, Среда 23 июня 2021 09:16
Ассоциированное трио совершит первый совместный визит в Брюссель Фото: главы МИД Украины, Грузии и Молдовы (mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В четверг, 24 июня главы МИД Украины, Грузии и Молдовы посетят Брюссель с общим визитом. Они будут представлять общее стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата - ассоциированного трио.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и. о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой впервые посетят институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате ассоциированного трио",- говорится в сообщении.

Известно, что главы украинской, грузинской и молдавской дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата ассоциированного трио.

"Ключевыми темами переговоров станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода",- добавляют в ведомстве.

Стороны также скоординируют позиции по угрозам безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Напомним, что 17 мая Украина, Грузия и Молдова стали ассоциированным трио на пути к вступлению в Европейский союз.

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Грузия Молдова Украина МИД Украины Брюссель
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