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Асоційоване тріо зробило заяву: ми розраховуємо на співпрацю з ЄС

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Київ, Четвер 24 червня 2021 11:38
Асоційоване тріо зробило заяву: ми розраховуємо на співпрацю з ЄС Фото: Асоційоване тріо зробило заяву (mfa.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Формат Асоційованого тріо (Україна, Грузія і Молдова) посилить співпрацю з ЄС у сферах безпеки і оборони. Країни заявили, що досягли відчутного прогресу в реформуванні державного управління і твердо прихильні взятим на себе зобов'язанням.

Про це йдеться у спільній заяві країн, опублікованій на Euractiv.

Зміцнення демократій і верховенства права, боротьба з корупцією і вдосконалення судової системи залишаються пріоритетами, йдеться в заяві міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Грузії Давида Залкаліані і Молдови Ауреліу Чоко.

У той же час, як наголошується в статті, країни продовжують протистояти викликам. Зокрема, через незаконну окупацію територій Грузії та України та конфлікт у Придністровському регіоні Молдови, що серйозно загрожує суверенітету та підриває територіальну цілісність держав.

Країни підтверджують зобов'язання просуватися вперед у впровадженні угод про асоціацію з ЄС і надають новий поштовх стратегічному розвитку "Східного партнерства".

"Асоційоване тріо об'єднує не тільки велика мета членства в ЄС. Ми також будемо спільно працювати над розширенням порядку денного діалогів між ЄК і партнерами", - йдеться в заяві.

Серед нових тематичних напрямків:

  • транспорт,
  • енергетика,
  • цифрова трансформація,
  • зелена економіка,
  • освіта,
  • юстиція,
  • стратегічні комунікації,
  • охорона здоров'я,
  • культура.

Важливою складовою спільної діяльності тріо буде посилення співпраці з ЄС у сферах безпеки і оборони, зокрема з протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості, йдеться в заяві.

ЄС може змінити ситуацію в регіоні на краще, і три країни готові активно взаємодіяти з ЄС на політичному, експертному і рівні громадянського суспільства, заявили глави МЗС.

Раніше повідомлялося, що Асоційоване тріо здійснить перший спільний візит до Брюсселя.

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