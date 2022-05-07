Ассоциация немецкой промышленности поддержала эмбарго на российскую нефть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BDI .

В ассоциации признают, что заменить российскую нефть на мировом рынке в краткосрочной перспективе можно, но для этого понадобятся дополнительные затраты. В BDI также отметили, что в связи с ростом цен на энергоносители политики в тесном сотрудничестве с бизнесом должны разработать шаги поддержки немецкой промышленности.

"Европейское эмбарго на российскую нефть является очень резким шагом. Для российского государства продажа нефти является важнейшим источником дохода. Замораживание нефти сильно ударит по России. Немецкая промышленность поддерживает этот шаг", – заявил президент BDI Зигфрид Руссвурм.

Напомним, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, вероятно, будет включать нефтяное эмбарго.

При этом Венгрия уже заявила, что не поддержит эмбарго. В то же Словакия и Болгария заверили, что выступают за введение запрета на российскую нефть, но просят больший переходный период.

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