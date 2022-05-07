UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ассоциация немецкой промышленности поддержала эмбарго на российскую нефть

Немецкое предприятие (Фото: bdi-consulting.eu)
Автор: Константин Широкун

Федеральная ассоциация немецкой промышленности, BDI, поддержала политический шаг ЕС по введению эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BDI.

"Европейское эмбарго на российскую нефть является очень резким шагом. Для российского государства продажа нефти является важнейшим источником дохода. Замораживание нефти сильно ударит по России. Немецкая промышленность поддерживает этот шаг", – заявил президент BDI Зигфрид Руссвурм.

В ассоциации признают, что заменить российскую нефть на мировом рынке в краткосрочной перспективе можно, но для этого понадобятся дополнительные затраты. В BDI также отметили, что в связи с ростом цен на энергоносители политики в тесном сотрудничестве с бизнесом должны разработать шаги поддержки немецкой промышленности.

Напомним, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, вероятно, будет включать нефтяное эмбарго.

При этом Венгрия уже заявила, что не поддержит эмбарго. В то же Словакия и Болгария заверили, что выступают за введение запрета на российскую нефть, но просят больший переходный период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииВторжение России в Украину