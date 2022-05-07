RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Асоціація німецької промисловості підтримала ембарго на російську нафту

Німецьке підприємство (Фото: bdi-consulting.eu)
Автор: Константин Широкун

Федеральна Асоціація німецької промисловості, BDI, підтримала політичний крок ЄС щодо введення ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BDI.

"Європейське ембарго на російську нафту є дуже різким кроком. Для російської держави продаж нафти є найважливішим джерелом доходу. Заморожування нафти сильно вдарить по Росії. Німецька промисловість підтримує цей крок", - заявив президент BDI Зігфрід Руссвурм.

В асоціації визнають, що замінити російську нафту на світовому ринку в короткостроковій перспективі можна, але для цього знадобляться додаткові витрати. У BDI також відзначили, що у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії політики в тісній співпраці з бізнесом повинні розробити кроки підтримки німецької промисловості.

Нагадаємо, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який, ймовірно, включатиме нафтове ембарго.

При цьому Угорщина вже заявила, що не підтримає ембарго. Водночас Словаччина та Болгарія запевнили, що виступають за введення заборони на російську нафту, але просять більший перехідний період.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїВторгнення Росії до України