Асоціація німецької промисловості підтримала ембарго на російську нафту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BDI .

"Європейське ембарго на російську нафту є дуже різким кроком. Для російської держави продаж нафти є найважливішим джерелом доходу. Заморожування нафти сильно вдарить по Росії. Німецька промисловість підтримує цей крок", - заявив президент BDI Зігфрід Руссвурм.

В асоціації визнають, що замінити російську нафту на світовому ринку в короткостроковій перспективі можна, але для цього знадобляться додаткові витрати. У BDI також відзначили, що у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії політики в тісній співпраці з бізнесом повинні розробити кроки підтримки німецької промисловості.