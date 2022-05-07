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Ассоциация немецкой промышленности поддержала эмбарго на российскую нефть

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Берлин, Суббота 07 мая 2022 02:53
Ассоциация немецкой промышленности поддержала эмбарго на российскую нефть Немецкое предприятие (Фото: bdi-consulting.eu)
Автор: Константин Широкун

Федеральная ассоциация немецкой промышленности, BDI, поддержала политический шаг ЕС по введению эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BDI.

"Европейское эмбарго на российскую нефть является очень резким шагом. Для российского государства продажа нефти является важнейшим источником дохода. Замораживание нефти сильно ударит по России. Немецкая промышленность поддерживает этот шаг", – заявил президент BDI Зигфрид Руссвурм.

В ассоциации признают, что заменить российскую нефть на мировом рынке в краткосрочной перспективе можно, но для этого понадобятся дополнительные затраты. В BDI также отметили, что в связи с ростом цен на энергоносители политики в тесном сотрудничестве с бизнесом должны разработать шаги поддержки немецкой промышленности.

Напомним, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который, вероятно, будет включать нефтяное эмбарго.

При этом Венгрия уже заявила, что не поддержит эмбарго. В то же Словакия и Болгария заверили, что выступают за введение запрета на российскую нефть, но просят больший переходный период.

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