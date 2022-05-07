Асоціація німецької промисловості підтримала ембарго на російську нафту
Федеральна Асоціація німецької промисловості, BDI, підтримала політичний крок ЄС щодо введення ембарго на російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BDI.
"Європейське ембарго на російську нафту є дуже різким кроком. Для російської держави продаж нафти є найважливішим джерелом доходу. Заморожування нафти сильно вдарить по Росії. Німецька промисловість підтримує цей крок", - заявив президент BDI Зігфрід Руссвурм.
В асоціації визнають, що замінити російську нафту на світовому ринку в короткостроковій перспективі можна, але для цього знадобляться додаткові витрати. У BDI також відзначили, що у зв'язку зі зростанням цін на енергоносії політики в тісній співпраці з бізнесом повинні розробити кроки підтримки німецької промисловості.
Нагадаємо, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який, ймовірно, включатиме нафтове ембарго.
При цьому Угорщина вже заявила, що не підтримає ембарго. Водночас Словаччина та Болгарія запевнили, що виступають за введення заборони на російську нафту, але просять більший перехідний період.
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