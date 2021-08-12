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Ассоциации ВИЭ предупредили Раду о незаконности введения нового акциза на "зеленую" энергию

Автор: РБК-Украина

Намерение правительства ввести новый акцизный налог для электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии, является грубым нарушением действующего законодательства и международных обязательств Украины.

Об этом говорится в заявлении директора Европейско-украинского энергетического агентства Александры Гуменюк и главы Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова во время совещания с председателем комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниилом Гетманцевим.

"Введение акцизного налога будет нарушением гарантий, предоставленных государством в статье 9-4 закона Украины "Об альтернативных источниках энергии". Это ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей электрической энергии с ВИЭ, поскольку приведет к увеличению размера налоговых обязательств, которые должны уплачиваться такими производителями "зеленой" энергии, и фактического изъятия части их дохода", - говорится в сообщении ЕУЭА.

На рабочей встрече с депутатами налогового комитета ведущие ассоциации сектора возобновляемой энергетики выступили категорически против введения акциза на незаконного акциза на "зеленую" энергию в размере 3,2%.

Напомним, Кабинет министров планирует ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине в размере 3,2%. Против такой инициативы резко выступили международные организации и отраслевые объединения.

Все ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами.

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