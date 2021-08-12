Асоціації ВДЕ попередили Раду про незаконність введення нового акцизу на "зелену" енергію

Намір уряду запровадити новий акцизний податок для електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії, є грубим порушенням чинного законодавства і міжнародних зобов’язань України.

Про це йдеться в заяві директора Європейсько-українського енергетичного агентства Олександри Гуменюк та голови Української вітроенергетичної асоціації Андрія Конеченкова під час наради з головою комітету ВР з питань податкової політики Данилом Гетманцевим.

"Введення акцизного податку буде порушенням гарантій, наданих державою у статті 9-4 закону України "Про альтернативні джерела енергії". Це погіршить регуляторне середовище для діяльності виробників електричної енергії з ВДЕ, оскільки призведе до збільшення розміру податкових зобов'язань, що повинні сплачуватись такими виробниками "зеленої" енергії, та фактичного вилучення частини їх доходу", - йдеться в повідомленні ЕУЕА.

На робочій зустрічі з депутатами податкового комітету провідні асоціації сектору відновлюваної енергетики виступили категорично проти введення акцизу на незаконного акцизу на "зелену" енергію у розмірі 3,2%.