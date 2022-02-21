Assassin's Creed Valhalla станет бесплатной

Ubisoft поделилась дорожной картой Assassin's Creed Valhalla. В планах компании на 2022 год – выпустить обновление 1.5, а также провести бесплатные выходные с 24 по 28 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на разработчиков игры.
Ubisoft поделилась первой дорожной картой на 2022 год. Бесплатная пробная версия игры Assassin's Creed Valhalla будет доступна с 24 по 28 февраля.
22 февраля компания выпустит обновление 1.5. Пока разработчики не сообщают, какие изменения ждут игроков.
10 марта Ubisoft выпустит дополнение Dawn of Ragnarok. Это будет самым большим дополнением Ubisoft. Оно будет стоить 40 долларов.
Assassin's Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Игра уже заработала 1 миллиард долларов.
Ранее РБК-Украина писало, что Valve изменила политику скидок в Steam.
Также РБК-Украина сообщало про любимую игру Илона Маска.