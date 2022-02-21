Assassin's Creed Valhalla стане безкоштовною

Ubisoft поділилася дорожньою картою Assassin's Creed Valhalla. У планах компанії на 2022 рік - випустити оновлення 1.5, а також провести безкоштовні вихідні з 24 по 28 Лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розробник гра.
Ubisoft поділилася першою дорожньою картою на 2022 рік. Безкоштовна пробна версія гри Assassin's Creed Valhalla буде доступна з 24 по 28 Лютого.
22 лютого компанія випустить оновлення 1.5. Поки розробники не повідомляють, які зміни чекають гравців.
10 березня Ubisoft випустить Доповнення Dawn of Ragnarok. Це буде найбільшим доповненням Ubisoft. Воно буде коштувати 40 доларів.
Assassin's Creed Valhalla вийшла 10 листопада 2020 року. Гра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Гра вже заробила 1 мільярд доларів.
Раніше РБК-Україна писало, що Valve змінила політику знижок на Steam.
Також РБК-Україна повідомляло про улюблену гру Ілона Маска.