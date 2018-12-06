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Ассанжу гарантировали безопасный уход из посольства в Лондоне, - президент Эквадора

Новости » Политика    06.12.2018 - 22:31
Ассанжу гарантировали безопасный уход из посольства в Лондоне, - президент Эквадора
Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Великобритания предоставила гарантии для того, чтобы основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж смог покинуть посольство в Лондоне, не боясь быть экстрадированным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Марено сообщил, что власти Эквадора получили письменные заверения от правительства Великобритании о том, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему грозит смертная казнь.

"Дорога для Ассанжа открыта, чтобы принять решение покинуть (посольство)", - заявил он.

Напомним, США предъявили обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу. 

Отметим, Джулиан Ассанж заявил, что власти Эквадора, в посольстве которого в Лондоне он скрывается, намерены лишить его политического убежища и выдать властям США.

Во время видеоконференции с посольства в рамках слушания его иска против Эквадора Ассанж заявил, что президент Ленин Морено уже принял это решение, однако еще не успел отдать соответствующее распоряжение. Также он обжаловал законность свода правил проживания в эквадорском посольстве.

Манафорт тайно встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора, - The Guardian Ассанж заявил, что Эквадор хочет выдать его США
Новости Украины Джулиан АссанжЭквадор
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