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Ассанжу гарантували безпечний відхід з посольства в Лондоні, - президент Еквадору

Новини » Політика    06.12.2018 - 22:31
Ассанжу гарантували безпечний відхід з посольства в Лондоні, - президент Еквадору
Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж не буде висланий в країну, де йому загрожує смертна кара

Президент Еквадору Ленін Моренно заявив, що Великобританія надала гарантії для того, щоб засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж зміг покинути посольство в Лондоні, не боячись бути екстрадованим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Марено повідомив, що влада Еквадору отримали письмові запевнення від уряду Великобританії про те, що Ассанж не буде висланий в країну, де йому загрожує смертна кара.

"Дорога для Ассанжа відкрита, щоб прийняти рішення покинути (посольство)", - заявив він.

Нагадаємо, США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу.

Зазначимо, Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, має намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Під час відеоконференції з посольства в рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Моренно вже прийняв це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.

Манафорт таємно зустрічався з Ассанжем у посольстві Еквадору, - The Guardian Ассанж заявив, що Еквадор хоче видати його США
Новини України Джулиан АссанжЭквадор
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