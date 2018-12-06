Ассанжу гарантували безпечний відхід з посольства в Лондоні, - президент Еквадору

Фото: Джуліан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж не буде висланий в країну, де йому загрожує смертна кара

Президент Еквадору Ленін Моренно заявив, що Великобританія надала гарантії для того, щоб засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж зміг покинути посольство в Лондоні, не боячись бути екстрадованим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Марено повідомив, що влада Еквадору отримали письмові запевнення від уряду Великобританії про те, що Ассанж не буде висланий в країну, де йому загрожує смертна кара.

"Дорога для Ассанжа відкрита, щоб прийняти рішення покинути (посольство)", - заявив він.

Нагадаємо, США пред'явили звинувачення засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу.

Зазначимо, Джуліан Ассанж заявив, що влада Еквадору, в посольстві якої в Лондоні він ховається, має намір позбавити його політичного притулку і видати владі США.

Під час відеоконференції з посольства в рамках слухання його позову проти Еквадору Ассанж заявив, що президент Ленін Моренно вже прийняв це рішення, однак ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Також він оскаржив законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві.