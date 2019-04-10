Wikileaks сообщила о неминуемом выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Фото: Джулиан Ассанж (flickr.com/Cancillería del Ecuador)

Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора через несколько часов или дней

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдворен из посольства Эквадора через несколько часов или дней. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Wikileaks.

Ранее сообщалось, что спецдокладчик ООН по праву на частную жизнь Джозеф Каннатачи и его коллега, занимающийся по поручению Совета ООН по правам человека предотвращением пыток, Нильс Мельцер заявили о намерении посетить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, 19 октября Джулиан Ассанж подал иск в суд против правительства Эквадора. В своем иске Ассанж обвинил правительство страны в нарушении своего права на общение. В частности, посольство отказало во встрече с Ассанжом старшему юрисконсульту Human Rights Watch Дайне ПоКемпнер, а также не разрешило несколько встреч с адвокатами.

Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 года. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США.

В свою очередь американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь. Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.