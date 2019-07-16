Ассанж влиял на выборы США из эквадорского посольства, - CNN

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время семилетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне смог повлиять на выборы США в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Из отчетов, собранных частной испанской компанией UC Global для эквадорского правительства, следует, что с 2012-го по 2019 годы Ассанж встречался "с хакерами мирового уровня и русскими хакерами". Кроме этого, за несколько недель до того, как представители WikiLeaks получили от российских деятелей компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, основатель организации "приобрел новое мощное вычислительное и сетевое оборудование для облегчения передачи данных", говорят в UC Global.

Также в этот период Ассанж встречался с "россиянами и другими людьми, связанными с Кремлем", пишут расследователи. Среди них, по данным UC Global, была гражданка России Яна Максимова. К Ассанжу она приходила дважды. Какой-либо другой информации о ней испанской компании получить не удалось.

В июне 2016 года, говорится в одном из отчетов, основатель WikiLeaks провел пять встреч со ответственными сотрудниками российского телеканала RT (в течение нескольких месяцев в 2012 году Ассанж вел там телевизионное шоу). Американские спецслужбы позже пришли к выводу, что RT "активно сотрудничал с WikiLeaks" и играл значительную роль в попытках России повлиять на выборы 2016 года и помочь победить нынешнему президенту Дональду Трампу.

Таким образом, делает вывод CNN, посольство Эквадора в Лондоне было превращено "в командный пункт по вмешательству в выборы". Оттуда же, по информации испанских расследователей, Ассанж координировал поиск и публикацию разоблачительных утечек, которые вышли в преддверии американских выборов 2016 года. Среди них публикация персональных данных и личных писем задействованных в кампании демократов, например, главы штаба Клинтон Джона Подесты и лидера фракции меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь.

РБК-Украина писало, что в этом году в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.