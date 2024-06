Ассанж визнав провину за оприлюднення військової таємниці США

Справа Джуліана Ассанжа

Джуліан Пол Ассанж - австралійський журналіст, інтернет-активіст. У 2006 році він заснував сайт Wikileaks, на якому почав публікувати секретні матеріали про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Ассанж відправив до видань Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times близько 100 тисяч секретних документів про війну в Афганістані. Частина документів стосується розстрілу мирних жителів. Після публікації деяких документів вибухнув міжнародний скандал.

1 грудня 2010 року Інтерпол видав ордер на арешт журналіста, його оголосили у міжнародний розшук, а 7 грудня британська поліція заарештувала Ассанжа на території Британії.

19 червня 2012 року Ассанж попросив політичного притулку в Еквадорі. Він сім років перебував на території посольства країни у Лондоні до рішення влади про надання або ненадання притулку.

11 квітня 2019 року Еквадор видворив засновника Wikileaks з будівлі свого посольства. Президент Еквадору позбавив Ассанжа притулку, а посол Еквадору особисто впустив поліцейських до будинку.

Британська поліція заарештувала журналіста на місці. Його помістили до в'язниці та висунули обвинувачення за 18 пунктами звинувачення, що передбачало до 175 років ув'язнення.

9 грудня 2021 року Верховний суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанжа до США.

Днями Ассанж погодився визнати себе винним у справі про витік секретної інформації. Він пішов на угоду з Міністерством юстиції США, яка дозволить йому уникнути ув’язнення на території країни.

24 червня 2024 року Високий суд Лондона звільнив журналіста під заставу. Ассанж сів на літак та залишив Велику Британію.

