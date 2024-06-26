Ассанж визнав провину за оприлюднення військової таємниці США

Звинувачення було подане у середу вранці в федеральному суді в Сайпані, столиці Північних Маріанських островів. Це американська співдружність у Тихому океані, що розташована неподалік від Австралії - батьківщини Ассанжа.

У приміщенні суду засновник WikiLeaks відповів на головні запитання окружного судді США Рамони Манглони, призначеної ще Бараком Обамою під час його президентської каденції.

Суддя задовольнила бажання підсудного уникнути в'їзду на територію континентальної частини Сполучених Штатів.

"З цим рішенням, схоже, ви зможете вийти із зали суду вільною людиною. Я сподіваюся, що мир буде відновлено", - зазначила суддя Манглона.

Угода вимагала від Ассанжа визнати провину за одним пунктом обвинувачення, але водночас дозволила йому повернутися до Австралії без ув'язнення в американській в'язниці.

Також умовою визнання провини є знищення наданої WikiLeaks секретної інформації.