Ассанж признал вину за обнародование военной тайны США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в распространении военной тайны США. Решение принято в контексте соглашения с прокурорами Министерства юстиции США, призванного гарантировать его свободу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).
Обвинение было подано в среду утром в федеральном суде в Сайпане, - столице Северных Марианских островов, американского содружества в Тихом океане, расположенного относительно недалеко от Австралии - родины Ассанжа.
В помещении суда основатель WikiLeaks ответил на главные вопросы окружного судьи США Рамоны Манглоны, назначенной еще Бараком Обамой во время его президентской каденции.
Судья удовлетворила желание подсудимого избежать въезда на территорию континентальной части Соединенных Штатов.
"С этим решением, похоже, вы сможете выйти из зала суда свободным человеком. Я надеюсь, что мир будет восстановлен", - отметила судья Манглона.
Соглашение требовало от Ассанжа признать вину по одному пункту обвинения, но при этом позволило ему вернуться в Австралию без заключения в американской тюрьме.
Также условием признания вины является уничтожение предоставленной WikiLeaks секретной информации.
Джулиан Пол Ассанж - австралийский журналист, интернет-активист. В 2006 году он основал сайт Wikileaks, на котором начал публиковать секретные материалы об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.
Ассанж отправил в издания Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel и The New York Times около 100 тысяч секретных документов о войне в Афганистане. Часть документов касается расстрела мирных жителей. После публикации некоторых документов разразился международный скандал.
1 декабря 2010 года Интерпол выдал ордер на арест журналиста, его объявили в международный розыск, а 7 декабря британская полиция арестовала Ассанжа на территории Великобритании.
19 июня 2012 года Ассанж попросил политического убежища в Эквадоре. Он семь лет находился на территории посольства страны в Лондоне до решения властей о предоставлении или непредоставлении убежища.
11 апреля 2019 года Эквадор выдворил основателя Wikileaks из здания своего посольства. Президент Эквадора лишил Ассанжа убежища, а посол Эквадора лично впустил полицейских в дом.
Британская полиция арестовала журналиста на месте. Его поместили в тюрьме и предъявили обвинение по 18 пунктам обвинения, что предусматривало до 175 лет заключения.
9 декабря 2021 года Верховный суд Лондона разрешил экстрадицию Ассанжа в США.
На днях Ассанж согласился признать себя виновным по делу об утечке секретной информации. Он пошел на сделку с Министерством юстиции США, которая позволит ему избежать заключения на территории страны.
24 июня 2024 года Высокий суд Лондона освободил журналиста под залог. Ассанж сел на самолет и покинул Великобританию.
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