Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у злочині, пов’язаному з його можливою роллю в одному з найбільших порушень урядом США секретних матеріалів, у рамках угоди з Міністерством юстиції США, яка дозволить йому уникнути ув’язнення в Сполучених Штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з умовами нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює часу, який Ассанж відсидів у в'язниці суворого режиму в Лондоні, поки намагався уникнути екстрадиції до США. Укладання угоди зарахує цей час, дозволивши Ассанжу негайно повернутися до його рідної Австралії.
Угода про визнання провини має бути затверджена федеральним суддею.
У чому звинувачують
Ассанжу у 2019 році було висунуто 18 пунктів звинувачення за його ймовірну роль у порушенні, що передбачало до 175 років ув'язнення.
Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових записів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.
Представники США стверджували, що Ассанж спонукав Меннінг отримати тисячі сторінок невідфільтрованих дипломатичних телеграм США , які потенційно загрожували конфіденційним джерелам, звіти про діяльність, пов’язану з війною в Іраку, та інформацію про в’язнів Гуантанамо.
Президент Джо Байден в останні місяці натякав на можливу угоду, яку проштовхнули австралійські урядовці.
Представники ФБР і Міністерства юстиції виступали проти будь-якої угоди, яка не передбачає визнання провини Ассанжа, повідомили CNN поінформовані джерела.
У березні ЗМІ повідомляли, що Міністерство юстиції США розглядає питання про те, чи дозволити Джуліану Ассанжу визнати себе винним за пом'якшеним обвинуваченням у неналежному поводженні з секретною інформацією.
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