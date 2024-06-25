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Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена

Вівторок 25 червня 2024 03:30
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Ассанж погодився укласти угоду про визнання провини з адміністрацією Байдена Фото: Джуліан Ассанж (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж погодився визнати себе винним у злочині, пов’язаному з його можливою роллю в одному з найбільших порушень урядом США секретних матеріалів, у рамках угоди з Міністерством юстиції США, яка дозволить йому уникнути ув’язнення в Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з умовами нової угоди, прокурори Міністерства юстиції вимагатимуть 62-місячного ув'язнення, що дорівнює часу, який Ассанж відсидів у в'язниці суворого режиму в Лондоні, поки намагався уникнути екстрадиції до США. Укладання угоди зарахує цей час, дозволивши Ассанжу негайно повернутися до його рідної Австралії.

Угода про визнання провини має бути затверджена федеральним суддею.

У чому звинувачують

Ассанжу у 2019 році було висунуто 18 пунктів звинувачення за його ймовірну роль у порушенні, що передбачало до 175 років ув'язнення.

Влада США переслідувала Ассанжа за публікацію конфіденційних військових записів, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг у 2010 і 2011 роках.

Представники США стверджували, що Ассанж спонукав Меннінг отримати тисячі сторінок  невідфільтрованих дипломатичних телеграм США , які потенційно загрожували конфіденційним джерелам, звіти про діяльність, пов’язану з війною в Іраку, та інформацію про в’язнів Гуантанамо.

Президент Джо Байден в останні місяці натякав на можливу угоду, яку проштовхнули австралійські урядовці.

Представники ФБР і Міністерства юстиції виступали проти будь-якої угоди, яка не передбачає визнання провини Ассанжа, повідомили CNN поінформовані джерела.

У березні ЗМІ повідомляли, що Міністерство юстиції США розглядає питання про те, чи дозволити Джуліану Ассанжу визнати себе винним за пом'якшеним обвинуваченням у неналежному поводженні з секретною інформацією.

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Джулиан Ассанж
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