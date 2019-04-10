На Ассамблее МПС впервые приняли украинскую резолюцию

В Катаре на 140 Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) впервые принято украинскую резолюцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации Алена Шкрум в Facebook.

Как сообщает Шкрум, работа над резолюцией, которую Украина подала совместно с Иорданией, началась более года назад. Тема резолюции для всего мира, очень болезненная и важная: "Недопустимость использования наемников и иностранных боевиков, как средства подрыва мира, международной безопасности, территориальной целостности государств и нарушение прав человека".

Помимо работы над резолюцией, представители Украины впервые представлены в руководящих органах.

"А я, как уже полноправно избран член Бюро Комитета по миру и безопасности, теперь могу определять порядок работы комитета и темы следующих резолюций", - отметила Шкрум.

Против украинской резолюции выступили Россия, Беларусь, Иран и Армения.

"Резолюция принята с аплодисментами, а против нее на комитете выступили лишь 11 стран:

Россия, Белоруссия, Иран , Армения и на наше превеликое удивление некоторые европейские страны, такие как Швеция, Франция и другие. Крупнейшими нашими союзниками оказались Швейцария, Ирландия, Айзербайджан, Иордания, Тайланд, большое количество арабских и африканских страны", - отметила Шкрум.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что председатель немецкого Бундестага Норберт Ламмерт, выступая на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза, выразил поддержку и солидарность с режиссерами Олегом Сенцовым и Кириллом Серебренниковим. По его словам, в стране с плюрализмом нельзя ограничивать возможности журналистов и деятелей культуры.