На Асамблеї МПС вперше ухвалили українську резолюцію

У Катарі на 140 Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) вперше ухвалено українську резолюцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника української делегації Альона Шкрум в Facebook.

Як повідомляє Шкрум, робота над резолюцією, яку Україна подала спільно з Йорданією, почалася більше року тому. Тема резолюції для всього світу, дуже болюча і важлива: "Неприпустимість використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини".

Окрім роботи над резолюцією, представники України вперше представлені в керівних органах.

"А я, як вже повноправно обраний член Бюро Комітету з миру та безпеки, тепер можу визначати порядок роботи комітету та теми наступних резолюцій", - зазначила Шкрум.

Проти української резолюції виступили Росія, Білорусь, Іран та Вірменія.

"Резолюцію прийнято з оплесками, а проти неї на комітеті виступили лише 11 країн:

Росія, Білорусія, Іран , Арменія і на наше превелике здивування деякі європейські країни, такі як Швеція, Франція та інші. Найбільшими нашими союзниками - виявилися Швейцарія, Ірландія, Айзербайджан, Іорданія, Тайланд, велика кількість арабських та африканських країни", - зазначила Шкрум.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт, виступаючи на засіданні Асамблеї Міжпарламентського союзу, висловив підтримку і солідарність з режисерами Олегом Сенцовим і Кирилом Серебренніковим. За його словами, в країні з плюралізмом не можна обмежувати можливості журналістів та діячів культури.