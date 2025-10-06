АСС закликала Кабмін забезпечити державне фінансування пасажирських перевезень УЗ

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні (АСС), закликала український уряд впровадити державне фінансування залізничних пасажирських перевезень, та скасувати механізм крос-субсидування за рахунок доходів від вантажного сегмента у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.
В АСС наголошують: проблема збитковості пасажирських перевезень залишається актуальною вже тривалий час. І попри те, що наразі УЗ намагається розвивати та оптимізувати пасажирський сегмент, у 2025 році фінансові втрати компанії від цього виду перевезень прогнозуються на рівні понад 22 млрд грн.
"Перекладання фінансового навантаження та покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок доходів від вантажного сегмента є економічно невиправданим, суперечить європейським підходам та стримує подальший розвиток залізничної галузі», - підкреслили в АСС.
Компанії-члени Палати закликали уряд розробити механізм річної субвенції для компенсації прогнозованих у 2026 році збитків УЗ від пасажирських перевезень за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 21 млрд грн. Це, на переконання АСС, стане важливим кроком для формування ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі.
Раніше Європейська бізнес асоціація також закликала уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправниква.
У ЕВА підкреслили, що модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" висловила ініціативу підвищити тарифи на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.
Водночас, за підрахунками економістів, таке підвищення може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. Водночас, втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП та 36 млрд грн податкових надходжень.