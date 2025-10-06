АСС призвала Кабмин обеспечить государственное финансирование пассажирских перевозок УЗ

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине (АСС), призвало украинское правительство внедрить государственное финансирование железнодорожных пассажирских перевозок, и отменить механизм кросс-субсидирования за счет доходов от грузового сегмента в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.
В АСС отмечают: проблема убыточности пассажирских перевозок остается актуальной уже длительное время. И несмотря на то, что сейчас УЗ пытается развивать и оптимизировать пассажирский сегмент, в 2025 году финансовые потери компании от этого вида перевозок прогнозируются на уровне более 22 млрд грн.
"Перекладывание финансовой нагрузки и покрытие убытков пассажирских перевозок за счет доходов от грузового сегмента является экономически неоправданным, противоречит европейским подходам и сдерживает дальнейшее развитие железнодорожной отрасли", - подчеркнули в АСС.
Компании-члены Палаты призвали правительство разработать механизм годовой субвенции для компенсации прогнозируемых в 2026 году убытков УЗ от пассажирских перевозок за счет средств государственного бюджета в размере 21 млрд грн. Это, по мнению АСС, станет важным шагом для формирования эффективной и сбалансированной тарифной политики в железнодорожной отрасли.
Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей.
В ЕВА подчеркнули, что модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.
Напомним, "Укрзализныця" выразила инициативу повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.
В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. В то же время, потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.