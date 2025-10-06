АСС закликала Кабмін забезпечити державне фінансування пасажирських перевезень УЗ

Бізнес-спільнота, об’єднана Американською торговельною палатою в Україні (АСС), закликала український уряд впровадити державне фінансування залізничних пасажирських перевезень, та скасувати механізм крос-субсидування за рахунок доходів від вантажного сегмента у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву .

В АСС наголошують: проблема збитковості пасажирських перевезень залишається актуальною вже тривалий час. І попри те, що наразі УЗ намагається розвивати та оптимізувати пасажирський сегмент, у 2025 році фінансові втрати компанії від цього виду перевезень прогнозуються на рівні понад 22 млрд грн.

"Перекладання фінансового навантаження та покриття збитків пасажирських перевезень за рахунок доходів від вантажного сегмента є економічно невиправданим, суперечить європейським підходам та стримує подальший розвиток залізничної галузі», - підкреслили в АСС.

Компанії-члени Палати закликали уряд розробити механізм річної субвенції для компенсації прогнозованих у 2026 році збитків УЗ від пасажирських перевезень за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 21 млрд грн. Це, на переконання АСС, стане важливим кроком для формування ефективної та збалансованої тарифної політики в залізничній галузі.

