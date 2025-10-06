АСС призвала Кабмин обеспечить государственное финансирование пассажирских перевозок УЗ

Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине (АСС), призвало украинское правительство внедрить государственное финансирование железнодорожных пассажирских перевозок, и отменить механизм кросс-субсидирования за счет доходов от грузового сегмента в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление .

В АСС отмечают: проблема убыточности пассажирских перевозок остается актуальной уже длительное время. И несмотря на то, что сейчас УЗ пытается развивать и оптимизировать пассажирский сегмент, в 2025 году финансовые потери компании от этого вида перевозок прогнозируются на уровне более 22 млрд грн.

"Перекладывание финансовой нагрузки и покрытие убытков пассажирских перевозок за счет доходов от грузового сегмента является экономически неоправданным, противоречит европейским подходам и сдерживает дальнейшее развитие железнодорожной отрасли", - подчеркнули в АСС.

Компании-члены Палаты призвали правительство разработать механизм годовой субвенции для компенсации прогнозируемых в 2026 году убытков УЗ от пассажирских перевозок за счет средств государственного бюджета в размере 21 млрд грн. Это, по мнению АСС, станет важным шагом для формирования эффективной и сбалансированной тарифной политики в железнодорожной отрасли.