Аспіранти, яких відрахували з навчання, можуть поновитися: є одна умова

Як поновитися на навчанні

1 січня 2024 року в Україні набрала чинності нова редакція Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

У ній йдеться про те, що студенти, яких відрахували із закладу у зв'язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою без захисту дисертації, можуть вступити до закладу повторно.

Це можливо лише з метою захисту дисертації на строк не більше одного року на заочну чи вечірню форму здобуття освіти на "контракт".

Оновлені правила вступу на аспірантуру