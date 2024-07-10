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Аспіранти, яких відрахували з навчання, можуть поновитися: є одна умова

Відраховані аспіранти можуть поновитися на навчанні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Аспіранти, яких відрахували з навчання, можуть поновитися для захисту дисертації. Однак це стосується лише тих, кого відрахували з 1 січня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний лист МОН.

Як поновитися на навчанні

1 січня 2024 року в Україні набрала чинності нова редакція Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

У ній йдеться про те, що студенти, яких відрахували із закладу у зв'язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою без захисту дисертації, можуть вступити до закладу повторно.

Це можливо лише з метою захисту дисертації на строк не більше одного року на заочну чи вечірню форму здобуття освіти на "контракт".

Оновлені правила вступу на аспірантуру

  • ЄВІ зберігається для всіх вступників, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. 
  • Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
  • Щодо ЄВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу.
  • Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням.
  • Збільшується кількість бюджетних місць із 3200 до 7000.
  • За "контрактом" залишається заочна, а також вечірня форми, які не дають відстрочення від мобілізації.
  • Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання недоступне.
  • Поновитися на навчанні на денній формі можна лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання.

Раніше ми розповідали, як будуть проходити державні іспити для аспірантів і кого можуть відрахувати.

Ми також повідомляли про те, що в деяких завданнях ТЗНК виявили помилки. Тепер вступникам можуть перерахувати бали.

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