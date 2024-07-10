Аспіранти, яких відрахували з навчання, можуть поновитися: є одна умова

Аспіранти, яких відрахували з навчання, можуть поновитися для захисту дисертації. Однак це стосується лише тих, кого відрахували з 1 січня 2024 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідний лист МОН.
1 січня 2024 року в Україні набрала чинності нова редакція Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).
У ній йдеться про те, що студенти, яких відрахували із закладу у зв'язку із завершенням навчання за відповідною освітньо-науковою програмою без захисту дисертації, можуть вступити до закладу повторно.
Це можливо лише з метою захисту дисертації на строк не більше одного року на заочну чи вечірню форму здобуття освіти на "контракт".
Раніше ми розповідали, як будуть проходити державні іспити для аспірантів і кого можуть відрахувати.
Ми також повідомляли про те, що в деяких завданнях ТЗНК виявили помилки. Тепер вступникам можуть перерахувати бали.
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