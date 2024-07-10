Отчисленные с учебы аспиранты могут возобновиться на обучение: есть одно условие

Как восстановиться на учебе

1 января 2024 года в Украине вступила в силу новая редакция Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях).

В ней говорится, что студенты, отчисленные из заведения в связи с завершением обучения по соответствующей образовательно-научной программе без защиты диссертации, могут поступить в заведение повторно.

Это возможно только с целью защиты диссертации сроком не более одного года на заочную или вечернюю форму получения образования на "контракт".

Обновленные правила поступления в аспирантуру