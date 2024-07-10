Отчисленные с учебы аспиранты могут возобновиться на обучение: есть одно условие

Аспиранты, отчисленные с учебы, могут восстановиться для защиты диссертации. Однако это касается только тех, кого отчислили с 1 января 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо МОН.
1 января 2024 года в Украине вступила в силу новая редакция Порядка подготовки соискателей высшего образования степени доктора философии и доктора наук в учреждениях высшего образования (научных учреждениях).
В ней говорится, что студенты, отчисленные из заведения в связи с завершением обучения по соответствующей образовательно-научной программе без защиты диссертации, могут поступить в заведение повторно.
Это возможно только с целью защиты диссертации сроком не более одного года на заочную или вечернюю форму получения образования на "контракт".
Раньше мы рассказывали, как будут проходить государственные экзамены для аспирантов и кого могут отчислить.
Мы также сообщали, что в некоторых задачах ТЗНК обнаружили ошибки. Теперь поступающим могут перечислить баллы.
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