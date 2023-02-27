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В Асоціації банків розповіли, чи зміниться фіксований курс гривні до долара

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Понеділок 27 лютого 2023 17:12
В Асоціації банків розповіли, чи зміниться фіксований курс гривні до долара Фото: Олена Коробкова (facebook.com/e_korobkova)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нацбанк України буде дотримуватися політики фіксованого курсу гривні до долара на позначці 36,6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Ради Незалежної асоціації банків України Олену Коробкової.

"Національний банк дотримується політики обмінного курсу і повністю закриває дефіцит на ринку інтервенціями, це порядку 3 млрд доларів на місяць", - сказала вона.

При цьому, за її словами, регулярне надходження міжнародної допомоги є більшим за ці потреби. Наочним підтвердженням є те, що золотовалютні резерви України сягнули майже 30 млрд в січні - вище за рівень, який був на початку повномасштабної агресії Росії в Україну.

"В осяжній перспективі НБУ дотримуватиметься політики фіксованого курсу "гривня-долар" на позначці 36,6. Це означає, що вуличний курс буде на позначці 39-41. Євро залишатиметься дорожчим і коливатиметься відповідно до світового ринку в контексті співвідношення "долар-євро"", - додала Коробкова.

Нагадаємо, сьогодні в українських обмінниках курс долара у продажу впав на 5 копійок до 39,85 гривень за долар.

Окрім того, протягом минулого тижня НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.

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