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Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 27 лютого

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 11:32
Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 27 лютого Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,95 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 39,20 грн (39,30 – 24 лютого)
  • продаж – 39,85 грн (39,90 – 24 лютого) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 41,05 грн (41,20 – 24 лютого),
  • продаж – 41,95 грн (42,10 – 24 лютого) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,70 грн (8,80 – 24 лютого),
  • продаж – 9,00 грн (9,05 – 24 лютого) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 лютого становить 38,6402 грн за євро (-0,1829 грн).

Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 27 лютого

Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.

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