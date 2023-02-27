Курс долара знижується на початку тижня: скільки коштує валюта в Україні 27 лютого
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 лютого 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 39,85 гривень за долар. Курс євро впав на 15 копійок до 41,95 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,20 грн (39,30 – 24 лютого)
- продаж – 39,85 грн (39,90 – 24 лютого) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 41,05 грн (41,20 – 24 лютого),
- продаж – 41,95 грн (42,10 – 24 лютого) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,70 грн (8,80 – 24 лютого),
- продаж – 9,00 грн (9,05 – 24 лютого) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 лютого становить 38,6402 грн за євро (-0,1829 грн).
Нагадаємо, минулого тижня ситуація на валютному ринку покращилася. НБУ скоротив продаж доларів до мінімуму з початку року.
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