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В Ассоциации банков рассказали, изменится ли фиксированный курс гривны к доллару

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Понедельник 27 февраля 2023 17:12
В Ассоциации банков рассказали, изменится ли фиксированный курс гривны к доллару Фото: Елена Коробкова (facebook.com/e_korobkova)
Автор: Елизавета Драбкина

Нацбанк Украины будет придерживаться политики фиксированного курса гривны к доллару на отметке 36,6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Совета Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой.

"Национальный банк придерживается политики обменного курса и полностью закрывает дефицит на рынке интервенциями, это порядка 3 млрд долларов в месяц", - сказала она.

При этом, по ее словам, регулярное поступление международной помощи больше этих потребностей. Наглядным подтверждением является то, что золотовалютные резервы Украины достигли почти 30 млрд в январе - выше уровня, который был в начале полномасштабной агрессии России в Украине.

"В обозримой перспективе НБУ будет придерживаться политики фиксированного курса "гривна-доллар" на отметке 36,6. Это значит, что уличный курс будет на отметке 39-41. Евро будет оставаться дороже и колебаться в соответствии с мировым рынком в контексте соотношения "доллар-евро"", - добавила Коробкова.

Напомним, сегодня в украинских обменниках курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 39,85 гривен за доллар.

Кроме того, в течение прошлой недели НБУ сократил продажу долларов до минимума с начала года.

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