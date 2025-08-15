Асист Циганкова та несподіваний дебют Крапивцова не врятували "Жирону" від фіаско на старті Ла Ліги

Іспанія, Ла Ліга, 1-й тур

"Жирона" – "Райо Вальєкано" – 1:3

Голи: Рока, 57 – де Фрутос, 18, Альваро Гарсія, 20, Паласон, 45 (пенальті)

Вилучення: Гассаніга (Ж), 43 (пряма червона)

Фейли Гассаніги

Каталонці тричі пропустили вже в першому таймі. А головним антигероєм став аргентинський голкіпер команди Пауло Гассаніга.

На 18-й хвилині він у простій ситуації не влучив по м'ячу, що призвело до першого голу. Через дві хвилини гості забили вдруге: тут прямої вини Гассаніги не було – провалився весь захист.

А під завісу тайму воротар каталонців чомусь вирішив обіграти нападника суперників у власному штрафному: втратив м'яч, пішов на фол останньої надії та побачив перед собою пряму червону.

Після вилучення аргентинця, на поле терміново випустили резервного голкіпера – українця Владислава Крапивцова. І одразу на пенальті, який заробив Гассаніга. Створити диво вітчизняний футболіст не зміг: м'яч опинився в його воротах.

Після першого тайму "Жирона" поступалась 0:3, маючи на одного футболіста менше.

Асист Циганкова

По перерві команда українців зуміли відіграти один гол, причому зробила це за участі Циганкова. Наш півзахисник, отримавши м'яч протягнув його майже через пів поля та прострелив до штрафного, де передачу замкнув Рока. Це був перший гол каталонців у сезоні.

До кінця зустрічі рахунок не змінився. Багато в чому завдяки Крапивцову, який здійснив декілька рятівних сейвів та більше не пропустив. Але "Жирона" все одно зазнала першого фіаско в новому сезоні.