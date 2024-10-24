"Ашан" виходить з Росії після двох з половиною років війни в Україні

Французький рітейлер "Ашан" вирішив продати свою російську філію через неможливість продовжувати роботу в умовах санкцій ЄС. Компанія обрала двох потенційних покупців свого бізнесу в Росії, де працювала понад 20 років

Попри багаторічну присутність на російському ринку та небажання покидати його, "Ашан" зіштовхнувся з неможливістю вести бізнес, оскільки, на відміну від деяких інших європейських дистриб’юторів, суворо дотримується усіх європейських санкцій. Видання зазначає, що російський ринок був одним із пріоритетних для компанії поряд із Китаєм, проте суворі обмеження змусили рітейлера шукати вихід.

За інформацією видання La Lettre, "Ашан" вже отримав близько десяти пропозицій щодо купівлі свого бізнесу, що налічує 230 магазинів у Росії. Раніше компанія відмовлялася продавати свої активи, щоб не завдати шкоди місцевим споживачам і працівникам. Проте нинішня економічна ситуація в Росії сильно погіршилася, ускладнивши діяльність компанії.

Зараз головним завданням для "Ашан" є отримання дозволу від російської влади на продаж активів та уникнення націоналізації, яка вже спіткала інші міжнародні компанії, як-от Danone і Carslberg.