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"Ашан" выходит из России после двух с половиной лет войны в Украине

Четверг 24 октября 2024 18:50
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"Ашан" выходит из России после двух с половиной лет войны в Украине Фото: Магазин "Ашан" в России (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Французский ритейлер "Ашан" решил продать свой российский филиал из-за невозможности продолжать работу в условиях санкций ЕС. Компания выбрала двух потенциальных покупателей своего бизнеса в России, где работала более 20 лет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Несмотря на многолетнее присутствие на российском рынке и нежелание покидать его, "Ашан" столкнулся с невозможностью вести бизнес, поскольку, в отличие от других европейских дистрибьюторов, строго соблюдает все европейские санкции. Издание отмечает, что российский рынок был одним из приоритетных для компании наряду с Китаем, однако строгие ограничения заставили ритейлера искать выход.

По информации издания La Lettre, "Ашан" уже получил около десяти предложений по покупке своего бизнеса, насчитывающего 230 магазинов в России. Ранее компания отказывалась продавать свои активы, чтобы не нанести ущерб местным потребителям и работникам. Однако нынешняя экономическая ситуация в России сильно ухудшилась, усложнив деятельность компании.

Сейчас главной задачей для "Ашан" является получение разрешения от российских властей на продажу активов и избегание национализации, которая уже постигла другие международные компании, такие как Danone и Carslberg.

Ранее мы рассказывали, что "Ашан" закрыл несколько магазинов в Украине в начале 2023 года. Речь идет о закрытии гипермаркетов в Запорожье и Кривом Роге 3 марта 2024 года в связи с завершением договоров аренды. Ранее решение о закрытии было анонсировано в начале 2022 года, однако из-за войны аренду продлили, снабжая жителей необходимыми товарами. Однако после того, как некоторые магазины пострадали в результате обстрелов со стороны РФ, сеть все же приняла решение о закрытии гипермаркетов.

Также РБК-Украина писало, что выход иностранных компаний из России после ее вторжения в Украину в 2022 году стоил корпорациям 107 миллиардов долларов из-за списания активов и потери прибыли.

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Российская Федерация Ашан Бизнес
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