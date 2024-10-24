"Ашан" выходит из России после двух с половиной лет войны в Украине

Французский ритейлер "Ашан" решил продать свой российский филиал из-за невозможности продолжать работу в условиях санкций ЕС. Компания выбрала двух потенциальных покупателей своего бизнеса в России, где работала более 20 лет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Несмотря на многолетнее присутствие на российском рынке и нежелание покидать его, "Ашан" столкнулся с невозможностью вести бизнес, поскольку, в отличие от других европейских дистрибьюторов, строго соблюдает все европейские санкции. Издание отмечает, что российский рынок был одним из приоритетных для компании наряду с Китаем, однако строгие ограничения заставили ритейлера искать выход.

По информации издания La Lettre, "Ашан" уже получил около десяти предложений по покупке своего бизнеса, насчитывающего 230 магазинов в России. Ранее компания отказывалась продавать свои активы, чтобы не нанести ущерб местным потребителям и работникам. Однако нынешняя экономическая ситуация в России сильно ухудшилась, усложнив деятельность компании.

Сейчас главной задачей для "Ашан" является получение разрешения от российских властей на продажу активов и избегание национализации, которая уже постигла другие международные компании, такие как Danone и Carslberg.