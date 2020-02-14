Асад получил полный контроль над стратегически важным шоссе в Сирии

Войска президента Сирии Башара Асада 14 февраля получили полный контроль над стратегически важным шоссе М5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, сегодня сирийские правительственные войска объявили о восстановлении контроля над последним участком шоссе М5 в провинции Идлиб. Данное шоссе является стратегически важным объектом в гражданской войне в Сирии, ведь оно соединяет Дамаск и Алеппо.

Отмечается, что режим Асада потерял контроль над шоссе М5 в 2012 году после того, как различные повстанческие группировки начали захватывать регионы Сирии. Захват шоссе называют самой выгодной победой Асада после 8 лет боев.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит военный вертолет Ми-8 армии режима Асада. Вертолет был сбит вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля, когда он направлялся из Алеппо к линии фронта.

Также РБК-Украина писало, что 11 февраля в сирийской провинции Идлиб оппозиционные силы сбили вертолет Ми-8 режима Башара Асада. Военный вертолет упал на юг от города Идлиб. В результате аварии пилот погиб.

Кроме того, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.