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Асад подтвердил, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах

Сирия, Вторник 06 октября 2020 10:34
Асад подтвердил, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах
Фото: Башар Асад (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики из Сирии перебрасываются для участия в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Они якобы воюют на стороне Азербайджана.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил президент Сирии Башар Асад.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что группировки боевиков, воевавших в Сирии, были переброшены в Карабах, Асад ответил: "Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие джихадистские группировки из Сирии.

Также Армения сообщала о переброске боевиков из Турции в Карабах. В свою очередь Азербайджан эту информацию опроверг.

При этом во Франции считают, что существует угроза интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе.

Отметим, конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября. При этом генерал США Бен Ходжес в интервью РБК-Украина заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией выгоден Российской Федерации.

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Новости Украины Общество Нагорный КарабахБашар АсадСирия
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