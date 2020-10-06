Асад підтвердив, що бойовики з Сирії перекидаються в Нагорний Карабах

Фото: Башар Асад (kremlin.ru)

Бойовики з Сирії перекидаються для участі у військовому конфлікті у Нагірному Карабасі. Вони нібито воюють на боці Азербайджану.

Про це в інтерв'ю "РИА Новости", заявив президент Сирії Башар Асад.

Відповідаючи на питання, чи може він підтвердити, що угруповання бойовиків, що воювали у Сирії, були перекинуті в Карабах, Асад відповів: "Ми безперечно можемо це підтвердити, але не тому що у нас є докази. Іноді доказів немає, але є вказівки на це".

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в конфлікті у Нагірному Карабасі беруть участь джихадистські угруповання з Сирії.

Також Вірменія повідомляла про перекидання бойовиків з Туреччини в Карабах. Своєю чергою, Азербайджан цю інформацію спростував.

При цьому у Франції вважають, що існує загроза інтернаціоналізації конфлікту в Нагірному Карабасі.

Зазначимо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі спалахнув 27 вересня. При цьому генерал США Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією вигідний Російської Федерації.