ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Франция предупредила об угрозе интернационализации конфликта в Карабахе

Пятница 02 октября 2020 14:00
Франция предупредила об угрозе интернационализации конфликта в Карабахе
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com le Parisien)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении об угрозе интернационализации конфликта в Нагорном Карабахе. Он также заявил о необходимости прекращения вооруженных действий.

Об этом говорится в заявлении французского ведомства.

Как сообщается, Ле Дриан провел несколько телефонных разговоров со своими коллегами в Баку и Ереване. В ходе этих бесед он заявил о необходимости урегулирования конфликта без промедления и предварительных условий.

"Я подчеркнул решимость Франции как сопредседателя Минской группы беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Ле Дриан.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе присутствуют боевики джихадистских группировок из Сирии.

Кроме того, президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе может стать новой большой проблемой вплоть до того, что Кавказ может превратиться в Сирию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Нагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь