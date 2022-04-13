Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов", - цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

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По данным источников Politico, США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи Украине. В ходе телефонного разговора Зеленский попросил об этом Байдена и он согласился.