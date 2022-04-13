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Артиллерия, бронетехника и вертолеты: Байден объявил о новой помощи Украине

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долларов", - цитирует пресс-служба Байдена.

По его словам, новый пакет военной помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных США высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей в Белом доме отметили артиллерийские системы и снаряды к ним, а также бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

Обновлено

По данным источников Politico, США не планировали включать вертолеты в новый пакет военной помощи Украине. В ходе телефонного разговора Зеленский попросил об этом Байдена и он согласился.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о сегодняшнем телефонном разговоре с Байденом. Глава государства заявил, что обсуждалась новая военная помощь Украине от США.

Отметим, сегодня ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники.

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