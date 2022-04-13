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Артилерія, бронетехніка і вертольоти: Байден оголосив про нову допомогу Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть Україні додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн доларів", - цитує пресслужба Байдена.

За його словами, новий пакет військової допомоги буде містити в собі багато з уже наданих США високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який Росія може почати на сході України.

Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.

Оновлено

За даними джерел Politico, США не планували включати гелікоптери до нового пакету військової допомоги Україні. У ході телефонної розмови Зеленський попросив Байдена про це і він погодився.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про сьогоднішню телефонну розмову з Байденом. Глава держави заявив, що обговорювалася нова військова допомога Україні від США.

Зазначимо, сьогодні ЄС схвалив виділення Україні 500 млн євро для закупівлі військової техніки.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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