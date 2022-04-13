Артилерія, бронетехніка і вертольоти: Байден оголосив про нову допомогу Україні

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн доларів", - цитує пресслужба Байдена.

За його словами, новий пакет військової допомоги буде містити в собі багато з уже наданих США високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до більш широкого наступу, який Росія може почати на сході України.

Серед нових можливостей в Білому домі відзначили артилерійські системи і снаряди до них, а також бронетранспортери. Байден також схвалив передачу Україні додаткових вертольотів.

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За даними джерел Politico, США не планували включати гелікоптери до нового пакету військової допомоги Україні. У ході телефонної розмови Зеленський попросив Байдена про це і він погодився.