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Зеленский и Байден обсудили дополнительную военную и финансовую помощь США

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Киев, Среда 13 апреля 2022 20:44
Зеленский и Байден обсудили дополнительную военную и финансовую помощь США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим американским коллегой Джо Байденом дополнительную военную и финансовую помощь США. Лидеры также оценили военные преступления России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Продолжение постоянного диалога с Джо Байденом", - написал Зеленский.

Глава государства добавил, что в ходе беседы затрагивалась тема военных преступлений России в Украине. Также обсуждался дополнительный пакет военной и возможной финансовой помощи.

По словам Зеленского, Байден согласился усилить санкции против России.

Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил выделение Украине 500 млн евро для закупки военной техники для ВСУ.

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