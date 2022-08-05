Украинские воины продолжают наносить потери оккупантам. На этот же раз наши защитники уничтожили еще две вражеские самоходные гаубицы 2С3 "Акация" на Добнасе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 43 отдельной артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.
"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация", - пишет пресс-служба бригады.
Гаубицы были уничтожены артиллеристами 43 отдельной бригады имени Тараса Трясило и 26 бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
Фото: артиллеристы ВСУ успешно уничтожили две российские гаубицы на Донбассе (facebook.com/43oabr)
Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 оккупантов.
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