Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам. Цього ж разу наші захисники знищили ще дві ворожі самохідні гаубиці 2С3 "Акація" на Добнасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 43 окремої артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

Фото: артилеристи ЗСУ успішно знищили дві російські гаубиці на Донбасі (facebook.com/43oabr)

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація", - пише пресслужба бригади.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війни проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 окупантів.

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