Артиллеристы ВСУ успешно уничтожили две российские гаубицы на Донбассе
Украинские воины продолжают наносить потери оккупантам. На этот же раз наши защитники уничтожили еще две вражеские самоходные гаубицы 2С3 "Акация" на Добнасе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 43 отдельной артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила.
"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация", - пишет пресс-служба бригады.
Гаубицы были уничтожены артиллеристами 43 отдельной бригады имени Тараса Трясило и 26 бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.
Фото: артиллеристы ВСУ успешно уничтожили две российские гаубицы на Донбассе (facebook.com/43oabr)
Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 оккупантов.
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