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Артилеристи ЗСУ успішно знищили дві російські гаубиці на Донбасі

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П'ятниця 05 серпня 2022 14:25
Артилеристи ЗСУ успішно знищили дві російські гаубиці на Донбасі Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни продовжують завдавати втрат окупантам. Цього ж разу наші захисники знищили ще дві ворожі самохідні гаубиці 2С3 "Акація" на Добнасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 43 окремої артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація", - пише пресслужба бригади.

Гаубиці були знищені артилеристами 43 окремої бригади імені Тараса Трясила й 26 бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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Фото: артилеристи ЗСУ успішно знищили дві російські гаубиці на Донбасі (facebook.com/43oabr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війни проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 окупантів.

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