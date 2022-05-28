Артиллеристы с "Азовом" отработали по логову оккупантов в Запорожской области (видео)

Украинские бойцы показали процесс уничтожения оккупантских логовищ. Нанесли удар по российским военным в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Военного телевидения Украины"

Отмечается, что во время удара были уничтожены большое количество техники и личного состава оккупантов.

На видео можно увидеть слаженную работу 45-й отдельной артиллерийской бригады, аэроразведки и "Азова".

Напомним, РБК-Украина писало, что недавно наши бойцы также показали, как уничтожили российский вертолет Ка-52, который называют "Аллигатором".

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