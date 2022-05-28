Артилеристи з "Азовом" відпрацювали по лігвищу окупантів в Запорізькій області (відео)

Українські бійці показали процес знищення окупантських лігвищ. Завдали удару по російськім військовим у Гуляйпільському районі Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Військового телебачення України"

Зазначається, що під час удару були знищені велика кількість техніки й особового складу окупантів.

На відео можна побачити злагоджену роботу 45-ої окремої артилерійської бригади, аеророзвідки та "Азову".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що нещодавно наші бійці також показали, як знищили російський вертоліт Ка-52, який називають "Алігатором".

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