Артилеристи з "Азовом" відпрацювали по лігвищу окупантів в Запорізькій області (відео)
Фото: артилеристи з "Азовом" відпрацювали по лігвищу окупантів в Запорізькій області (Getty Images)
Українські бійці показали процес знищення окупантських лігвищ. Завдали удару по російськім військовим у Гуляйпільському районі Запорізької області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Військового телебачення України"
На відео можна побачити злагоджену роботу 45-ої окремої артилерійської бригади, аеророзвідки та "Азову".
Зазначається, що під час удару були знищені велика кількість техніки й особового складу окупантів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що нещодавно наші бійці також показали, як знищили російський вертоліт Ка-52, який називають "Алігатором".
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