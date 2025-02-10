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Артиллерия разгромила технику и пехоту оккупантов под Великой Новоселкой

Понедельник 10 февраля 2025 11:40
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Артиллерия разгромила технику и пехоту оккупантов под Великой Новоселкой Иллюстративное фото: артиллерия разгромила технику и пехоту оккупантов под Великой Новоселкой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

На днях украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую технику неподалеку от Великой Новоселки. По российской армии отработала артиллерия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 110 ОМБр.

Как рассказали военные, первый удар по россиянам немного не достиг цели. Поэтому они попытались оперативно высадить пехоту до 20 человек в посадку. Техника оккупантов попыталась откатиться в обратном направлении.

Однако тогда по врагу был нанесен повторный удар.
Артиллерия разгромила технику и пехоту оккупантов под Великой Новоселкой

"За 10 минут в посадку четко легло не менее 10 наших снарядов, поэтому если кто-то из оккупантов и остался живым, об экспансии "русского мира" уже точно не думал", - сказано в сообщении.

Бои за Большую Новоселку

Ранее мы писали о том, что в поселке Великая Новоселка Донецкой области идут тяжелые бои в течение последних недель.

Ранее 110 ОМБр отмечала, что несмотря на бои, продвижение врага в Великой Новоселке дальше может замедлиться из-за географического барьера. Река Мокрые Ялы ранее создавала проблемы для обеспечения украинских подразделений, однако теперь стала преградой для продвижения противника.

Больше о том, почему ВСУ важно удержать Великую Новоселку - в материале РБК-Украина.

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