Не артилерія: яка російська зброя найбільше загрожує Запоріжжю

Російські окупанти вранці 28 січня обстріляли Запоріжжя з РСЗВ "Торнадо-С". Але цей вид озброєння діставав до обласного центру з початку повномасштабної війни. Загрози обстрілів зі ствольної артилерії наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Запорізької ОВА Івана Федорова на брифінгу 28 січня.

Федоров зазначив, що РСЗВ "Торнадо-С" має дальність понад 80 кілометрів, тобто всі чотири роки війни окупанти могли бити з цієї зброї по місту. Втім, вони дуже рідко використовують цей тип РСЗВ.

"Бувають абсолютно різні РСЗВ, це таке РСЗВ, яке може летіти на 80, на 90, та навіть 100 кілометрів. Тому ворог 3-4 місяці тому використовував саме такий тип РСЗВ по Хортицькому району", - сказав він.

Водночас загрози обстрілів зі ствольної артилерії немає - звичайна артилерія максимальна відсунута окупантами від фронту, щоб не стати мішенню для FPV-дронів.

Росіяни, за словами Федорова, намагаються просуватися на території області, в тому числі й для того, щоб взяти під обстріл частину Запоріжжя. Проте вже понад місяць вони не мають успіху, таким чином наступ ворога фактично вдалося зупинити.

Головною небезпекою для Запоріжжя наразі є не артилерійські обстріли, а дрони. Росіяни активно намагаються тероризувати обласний центр "Шахедами" та дешевими "Молніями". Понад 90% останніх знищується ще на підльоті до міста.